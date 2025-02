CRKD pokazało nową gitarę do Rock Band, Fortnite Festival i nie tylko. Fani gier muzycznych będą zachwyceni

fot. CRKD

Firma CRKD, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaprezentowała swój własny kontroler do gier muzycznych, takich jak między innymi Rock Band 4 czy Fortnite Festival. Inspirację dla niego stanowił kultowy model Gibson Les Paul, a w sprzedaży pojawią się dwie wersje Encore oraz Pro. Gryf będzie jednak wymienny, co ma pozwolić użytkownikom na dostosowanie sprzętu do swoich potrzeb.

Patrząc na oferowane przez ten kontroler możliwości oraz reakcje społeczności po zapowiedzi, można odnieść wrażenie, że urządzenie będzie spełnieniem marzeń fanów gier muzycznych. Gitara zaoferuje bowiem między innymi działanie zarówno po kablu, jak i bezprzewodowo, strum bar i gałki analogowe z efektem halla, a także mechaniczne przyciski (w wersji Pro). Na dodatek w sprzedaży dostępny będzie także wariant z dopiskiem Multi-platform, który umożliwi zabawę nie tylko w Rock Band 4 i Fortnite Festival, ale też w wielu klasycznych odsłonach serii Guitar Hero i Rock Band na PlayStation 3.

Zamówienia przedpremierowe na model Gibson Les Paul Blueberry Burst Pro Edition już wystartowały na stronie producenta. Wariant multiplatform wyceniono na 582 zł, a za wersję dla PC, Xbox One i Xbox Series X|S trzeba zapłacić 624 zł. Wysyłkę zaplanowano na drugą połowę czerwca tego roku.