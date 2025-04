Cronos: The New Dawn przerazi graczy? Zobaczcie zwiastun z rozgrywką z polskiego horroru

fot. Bloober Team

Polskie studio Bloober Team zaprezentowało nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry — Cronos: The New Dawn. Tym razem materiał skupia się na klimatycznej rozgrywce, ukazując starcia z przeciwnikami rodem z najgorszych sennych koszmarów.

W zwiastunie możemy również zobaczyć niektóre z dostępnych broni oraz mechanikę łączenia (ang. merge). Działa ona w ten sposób, że pokonani wrogowie mogą zostać pochłonięci przez innych przeciwników, co zwiększa ich siłę i szybkość. Jak można temu przeciwdziałać? Jedynym skutecznym rozwiązaniem ma być palenie ciał potworów.

Cronos: The New Dawn przeniesie graczy do świata łączącego wschodnioeuropejski brutalizm z retrofuturystyczną technologią. Podczas rozgrywki przemierzymy zarówno postapokaliptyczne pustkowia przyszłości, jak i przeszłość, w której świat został dotknięty kataklizmem znanym jako Zmiana.

Premiera gry została zaplanowana na 2025 rok. Dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.