Crossroads - będzie kontynuacja z Britney Spears? Oto odpowiedź reżyserki

Kobieta, którą jestem to autobiografia Britney Spears, która zdążyła poruszyć wiele osób dzięki nowym, zaskakującym informacjom na temat życia ikony muzyki pop. Dzięki premierze książki, powrócił temat Crossroads - Dogonić marzenia - filmu z 2002 roku, w którym Britney odegrała główną rolę. Reżyserka Tamra Davis opowiedziała o potencjale na stworzenie kontynuacji.

W rozmowie z Entertainment Weekly, Davis zdradziła, że już rozmawiała z Vanem Tofflerem, producentem Crossroads.

- Wspominał o tym. Myślę, że rozmawiał już z Britney i jej menadżerem. Nie sądzę, by chciała wrócić do aktorstwa. Wiem jednak, żeskontaktowała się z, która miała pewien pomysł. Kto wie, czy to wypali.