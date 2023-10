Znamy narratorkę biografii Britney Spears. Była pięciokrotnie nominowana do Oscara

fot. Amazon Studios

Już niedługo będziemy mogli poznać szerszą historię Britney Spears w jej autobiografii The Woman in Me (tłumacząc na polski: Kobieta we mnie). Jak się okazuje, piosenkarka przeczyta tylko wstęp w audiobooku. Za resztę odpowiadać będzie Michelle Williams - aktorka doceniana przez Akademię Filmową.

Głos Michelle Williams w biografii Spears

Informację potwierdziła sama Britney. Ogłosiła to w oświadczeniu dla People.

- Ta książka jest efektem pracy wykonanej z zamiłowaniem i wszystkimi emocjami, jakie się z nią wiązały. Ponowne przeżycie wspomnień było ekscytujące, rozdzierające serce i bardzo emocjonalne. Z tego powodu, przeczytałam tylko niewielką część mojego audiobooka. Jestem ogromnie wdzięczna wspaniałej Michelle za przeczytanie reszty.

The Woman in Me jest opisywana przez Gallery Books jako "odważna i zadziwiająco poruszająca opowieść o wolności, sławie, macierzyństwie, przetrwaniu, wierze i nadziei". Książka ma ukazać nieprzemijającą moc muzyki i miłości, a także zaznaczyć, jak ogromne znaczenie ma opowiadanie własnej historii na swoich warunkach. Światowa premiera książki jest przewidziana na 24 października 2023 roku. Nie wiadomo, czy i kiedy zadebiutuje w polskiej wersji językowej.

Michelle Williams niedawno otrzymała nominację za rolę w Fabelmanach. To film inspirowany życiem reżysera Stevena Spielberga.