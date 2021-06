Cruella króluje w polskich kinach. Druga połowa lepsza niż Nomadland

fot. Disney

Pierwszy weekend, w którym otwarto wszystkie kina, na czele z Multikinem i Cinema City, należy do filmu Cruella. Nowy hit Disneya przyciągnął 37 584 widzów. Jak na ten okres jest to wynik poprawny, ale oczywiście daleko temu do osiągnięć filmów sprzed pandemii koronawirusa.

Nieźle poradził sobie polski film Druga połowa. Udało się przyciągnąć do kin 25 246 widzów. Ta produkcja musiała toczyć walkę o widza między innymi z nowym Mortal Kombat i ostatecznie wychodzi zwycięsko. Adaptacja gry natomiast przyciągnęła 22 728 widzów.

Nomadland, czyli oscarowy film nagrodzony trzema statuetkami osiągnął lepszy wynik niż Mortal Kombat, bo obejrzało go aż 24 398 widzów. Widzimy więc, że ten artystyczny dramat do końca walczył z Drugą połową, a ostatecznie różnica jest niewielka.

Słabo poradzimy sobie Nocny konwój oraz polska Wolka z Olgą Bołądź w roli głównej. Odpowiednio obejrzało je 1 024 i 4 762 widzów.

Przypomnijmy, że 4 czerwca na ekrany wchodzą m.in. Godzilla kontra Kong, Śniegu już nigdy nie będzie oraz Ciche miejsce 2.