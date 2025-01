Po dwóch sezonach odeszła z Euforii. Wyjaśnia decyzję

fot. materiały prasowe

Storm Reid po dwóch sezonach odeszła z młodzieżowego hitu Euforia od HBO. Aktorka wcielała się w rolę Gii Bennett, siostry głównej bohaterki, granej przez Zendayę.

Nie wystąpię w nowym sezonie, ale jestem ciekawa, co się wydarzy. Nie mogę doczekać się, by go obejrzeć - wyznała w rozmowie z TMZ.

Storm Reid o odejściu z Euforii

Aktorka dodała, że będzie tęsknić za całą ekipą filmową i obsadą, a w szczególności Zendayą, z którą nawiązała wyjątkową więź. Dlaczego więc odeszła? Storm Reid wyjaśniła, że ma wiele spraw na głowie, w tym zakończenie studiów, a poza tym projekty, które uzgodniła wcześniej ze swoją firmą produkcyjną A Seed & Wings - a które kłóciły się z harmonogramem 3. sezonu Euforii.

Harmonogramy czasami kłócą się ze sobą.

Mimo to, aktorka nie może doczekać się, by obejrzeć 3. sezon Euforii. Jej zdaniem - widzowie także.

Euforia zawsze będzie fenomenem kulturowym, czy ci się to podoba, czy nie. Ludzie chcą brać w nim udział i zobaczyć, co stanie się z Rue. A ja będę wśród nich.