Cruella po polsku w Disney+. Jaka cena?

USA TODAY

Cruella w Polsce ma premierę tylko w kinach. Film jest dostępny z polskimi napisami oraz z dubbingiem. Okazuje się, że w krajach, w których platforma streamingowa Disney+ jest dostępna również film można oglądać z polskim dubbingiem i napisami.

Dodajmy, że Cruella jest dostępna w funkcjonalności Premiere Access, czyli każdy subskrybent platformy musi dodatkowo zapłacić za dostęp do filmu. Kwota w USA to 29,99 dolarów, a w Wielkiej Brytanii to 19,99 funtów. Co ciekawe, jak przeglądaliśmy platformę Disney+ na Ipadzie, pojawia się polska cena po automatycznym przeliczeniu. Jest ona wysoka i wynosi 94,99 złotych. Nie wiadomo, czy tak też w istocie będzie, jak Disney oficjalnie wejdzie do Polski.

Przypomnijmy, że Cruella została świetnie przez nas oceniona i, jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego, zapraszamy do przeczytania recenzji filmu.

Na obecną chwilę nie ma daty premiery Disney+ w Polsce. Do tej pory stanowisko było takie, że platforma wejdzie do naszego kraju w 2021 roku. Nie sprecyzowano w której jego części.