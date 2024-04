Cuckoo - zwiastun horroru. Gwiazda Euforii walczy o przetrwanie

Źródło: Neon

Pojawił się oficjalny zwiastun Cuckoo. To nowy horror z Hunter Schafer w roli głównej. Aktorkę możecie znać z popularnego serialu młodzieżowego Euforia, w którym wcielała się w nastolatkę Jules. W 2023 roku zagrała także w prequelu do Igrzysk Śmierci, czyli Balladzie ptaków i węży.

Cuckoo - zwiastun horroru

Cuckoo - opis fabuły

Cuckoo to nowy horror od Neon. Hunter Schafer zagra w nim Gretchen, czyli nastolatkę, która opuściła Stany Zjednoczone, by dołączyć do nowej rodziny ojca w Alpach, nie spodziewając się, że wyjazd prędko zamieni się w koszmar. Dziewczyna słyszy podejrzane dźwięki, zaczynają ją nawiedzać krwawe wizje, a szef jej ojca, pan König, zaczyna niezdrowo interesować się jej przyrodnią siostrą, która jest niema. Wkrótce bohaterka odkrywa mroczny sekret, który dotyczy także jej rodziny.

Cuckoo - obsada, reżyser, zdjęcia

W obsadzie oprócz Hunter Schafer są także Jessica Henwick, Jan Bluthardt, Marton Csokas, Greta Fernández i Àstrid Bergès-Frisbey.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tilman Singer. W gronie producentów są Thor Bradwell, Markus Halberschmidt, Ken Kao, Ben Rimmer, Josh Rosenbaum i Maria Tsigka.