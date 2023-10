Culprits - zwiastun. Reżyser J Blakeson zdradza czy będzie 2. sezon

fot. Disney+

Culprits to ośmioodcinkowy thriller stworzony i wyreżyserowany przez J Blakesona, w którym zagrają m.in. Nathan Stewart-Jarrett, Ned Dennehy i Gemma Arterton. W pierwszym zwiastunie serialu widzimy jak przygotowują się do pokonania tajemniczego zabójcy.

Obejrzyj zwiastun poniżej:

Culprists opowiada historię grupy elitarnych przestępców, którzy porzucili swoje stare, złe ja. Gdy myśleli, że mogą zacząć od nowa, pojawia się bezwzględny tajemniczy zabójca, by zabijać ich jednego po drugim i zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy chcą pozwolić przeszłości odejść.

Culprits - reżyser o serialu

W wywiadzie z Variety reżyser Culprits, J Blakeson podzielił się m.in. tym, jak podszedł do kręcenia tej historii:

Uwielbiam filmy o napadach, uwielbiam thrillery, począwszy od "Rififi" czy nawet "Wielkiego napadu na pociąg". Takie filmy były robione tak wiele razy, że wspaniałą rzeczą jest to, że można bawić się w tej piaskownicy z tropami, oczekiwaniami wobec tematyki napadu, ale w rzeczywistości opowiedzieć historię, która jest o wiele bardziej o ludziach, którzy radzą sobie ze złą rzeczą, którą zrobili i konsekwencjami ich działań, ale też próbują uciec od tego, kim byli i próbują stać się osobą, którą chcieliby być. Przez cały czas ciąży nad nimi cień przeszłości - mówił.

Zapytany o to, czy widzowie powinni spodziewać się kolejnego sezonu odpowiedział:

Disney+ powiedział, że chce, abyśmy opowiedzieli całą historię. To osiem odcinków i zamknięta historia. Jako widz uważam, że to frustrujące, gdy cały pierwszy sezon jest w zasadzie pierwszym aktem filmu {...} Zdecydowanie nie chcieliśmy tego robić, więc {w Culprits} kiedy dochodzisz do końca sezonu, otrzymujesz konkluzję.

Premiera Culprits 8 listopada w Wielkiej Brytanii i Irlandii.