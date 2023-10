Agatha: Darkhold Diaries - nowe logo serialu. Dlaczego Disney+ tak często zmienia podtytuł?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Agatha: Darkhold Diaries jest spin-offem serialu WandaVision, w którym w tytułową postać wciela się Kathryn Hahn. W obsadzie nowego serialu, który będzie mieć premierę w 2024 roku na Disney+, znaleźli się również: Aubrey Plaza, Miles Gutierrez-Riley, Patti LuPone, Emma Caulfield Ford, Joe Locke, Debra Jo Rupp (pani Hart), Maria Dizzia, Ali Ahn, Holly Bonney, Brian Brightman i Sasheer Zamata.

Agatha: Darkhold Diaries - nowe logo

Serial o postaci granej przez Hahn miał już kilka innych podtytułów. W 2021 roku spin-off nosił nazwę Agatha: House of Harkness, a w 2022 roku zmieniono ją na Agatha: Coven of Chaos. We wrześniu 2023 roku ujawniono, że nowy tytuł brzmi: Agatha: Darkhold Diaries. Warto wspomnieć, że w ramach praw autorskich serial jest wymieniany jako po prostu Agatha przez Disney+ i nie posiada podtytułu.

Ze względu na zmianę tytułu platforma zaprezentowała nowe logo serialu, który możecie zobaczyć poniżej wraz z poprzednimi wersjami.

Agatha: Darkhold Diaries

Agatha - dlaczego Disney+ zmienia podtytuł serialu?

Coraz więcej osób uważa, że tak częste zmiany tytułów są prawdopodobnie częścią kampanii marketingowej Disney+. Fani zaczęli nawet myśleć, że nowe podtytuły w rzeczywistości są tytułami odcinków sezonu, których ma być łącznie 9. Jest to tylko teoria, ale dobrze wpasowywałoby się to do historii z serialu WandaVision, gdzie co odcinek dochodziło do zmian w formacie epizodu oraz scenografii. Tam też oglądaliśmy różne wersje Agathy, która podawała się za Agnes.

Agatha: Darkhold Diaries - opis 1. odcinka

W pierwszym odcinku widzimy, jak Agatha Harkness (Kathryn Hahn) w końcu uwalnia się z zaklęcia, w którym została uwięziona. Nie może się doczekać powrotu do swoich dawnych, morderczych zwyczajów, ale okazuje się, że straciła swoje moce. Jedynym wyjściem jest wyruszenie na niebezpieczną wyprawę, mającą na celu odzyskanie mocy z pomocą jednego lub dwóch nieoczekiwanych przyjaciół.

Agatha: Darkhold Diaries - premiera 19 września 2024 roku na Disney+.

