Kraina lodu otrzyma aktorską wersję? Disney ma pracować nad wieloma innymi remake’ami

Disney zapowiedział pracę nad sześcioma aktorskimi wersjami swoich klasycznych, jak również nowszych animacji, które trafią do kin od przyszłego roku. Na wiosnę zaplanowano premierę Śnieżki, a na swoją datę premiery czekają jeszcze Mufasa: The Lion King, Vaiana, Lilo i Stich, Herkules i Bambi. The DisInsider ujawnił, że na tym długa lista aktorskich remake’ów się nie kończy i w przygotowaniu jest nawet Kraina lodu oraz Księżniczka i żaba.

Kraina lodu - powstanie aktorski remake?

Według źródeł serwisu wytwórnia ma w planach nakręcenie aktorskiej wersji Krainy lodu, a także Zaplątanych, Tarzana oraz Księżniczki i żaby. Podkreślili, że prace nad wszystkimi tytułami są na bardzo wczesnym etapie, więc jest jeszcze za wcześnie na spekulacje, kiedy pojawią się na dużym ekranie.

Warto również zaznaczyć, że Disney niejednokrotnie zmieniał już swoje plany wobec aktorskich remake’ów własnych animacji i niektóre wylądowały w koszu. Taki los spotkał Dzwonnika z Notre Dame, więc na razie warto potraktować powyższe doniesienia wyłącznie w kategorii ciekawostki.

The DisInsider podało także, że studio wciąż pracuje nad aktorską wersją Miecza w kamieniu, do którego przygotowania trwają od 2018 roku, a film ma zostać wyreżyserowany przez Juana Carlosa Fresandillo. Także niewiele więcej wiadomo o Aryskotratach, nad którymi pracuje Questlove, a za scenariusz odpowiadają Will Glick i Keith Bunin. Disney zainteresowany jest również nakręceniem Robin Hooda, który miałby być hybrydą gry aktorskiej i CGI.