Cut and Run - Jake Gyllenhaal gwiazdą heist movie o napadach na jachty

Po sporej walce licytacyjnej New Republic Pictures nabyło prawa do thrillera o napadach pod tytułem Cut and Run. Jake Gyllenhaal zagra główną rolę w filmie. Aktor będzie również producentem projektu przez swoją firmę Nine Stories Productions. Będzie to kolejna współpraca między New Republic a Nine Stories. Wcześniej firmy stworzyły thriller Ambulans, w którym Gyllenhaal również gra jedną z głównych ról. Obraz czeka na swoją premierę. John Glenn (Prawo zemsty) napisał scenariusz do Cut and Run, będzie również producentem projektu.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale Gyllenhaal wcieli się w lidera grupy złodziei, którzy okradają wielkie jachty i uciekają z miejsca przestępstwa szybkimi łodziami motorowymi.

Gyllenhaal jest w ostatnim czasie bardzo rozchwytywanym aktorem w Hollywood. Kolejnymi projektami z udziałem aktora będą między innymi The Interpreter, film wojenny w reżyserii Guya Ritchiego oraz Oblivion Song, adaptacja komiksu autorstwa Roberta Kirkmana i Lorenzo De Felici.

