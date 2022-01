Amazon kupuje film wojenny Guya Ritchie'ego. Jake Gyllenhaal w roli głównej

Sony

MGM i Amazon zawarli duże umowy, dotyczące nadchodzącego filmu wojennego bez tytułu, w którym w głównej roli zagra Jake Gyllenhaal, a Guy Ritchie zajmie się reżyserią. Zdjęcia mają rozpocząć się 24 stycznia w Hiszpanii, a dodatkowi członkowie obsady zostaną wyjawieni niebawem.

Budżet wynosi 55 mln dolarów, a Amazon wyłożył 50% kwoty. Według informacji Deadline platforma Amazon Prime Video ma prawa do dystrybucji filmu w Australii, Europie (w tym Polsce, Ameryce Łacińskiej i RPA). W USA film będzie w kinach dystrybuowany przez MGM, a po emisji Amazon Prime Video dostanie film na wyłączność do platformy.

W tym pełnym akcji thrillerze Jake Gyllenhaal wcieli się w Sgt. Johna Kinleya, który jest na swojej ostatniej służbie w Afganistanie. Zostaje połączony z lokalnym tłumaczem Ahmedem, by wspólnie badać region. Gdy ich jednostka zostaje napadnięta podczas patrolu, zostają jedynymi ocalałymi. Ahmed ryzykuje życiem, by ocalić Kinleya i przenieść go w bezpieczne miejsce. Jednak gdy główny bohater wraca do Ameryki okazuje się, że jego wybawca nie otrzymał obiecanego przelotu do USA. Zdeterminowany, by spłacić dług wobec przyjaciela, wraca do strefy wojennej, by znaleźć go i jego rodzinę, zanim lokalne służby go wyprzedzą.

Guy Ritchie będzie reżyserować na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Atkinsonem i Marn Daviesem.