Cyberpunk 2077 bez jednej z funkcji pokazywanych w demie

CD Projekt

Na pokazie gry Cyberpunk 2077 w 2018 roku mogliśmy zobaczyć mechanikę biegania po ścianach. Lepiej się zbytnio na to nie nastawiać, bo w pełnej wersji gry tego elementu zabraknie. Twórcy skasowali go z przyczyn projektowych, jednak nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Mimo tego deweloperzy zapewniają, że gra nadal zapewni duże możliwości jeśli chodzi o poruszanie się. Wiemy, że Night City zwiedzimy zarówno pieszo, jak i za sterami różnych pojazdów, ale kto wie - może to jeszcze nie wszystkie asy w rękawie studia CD Projekt RED?

Ach, bieganie po ścianie - to coś, co usunęliśmy z powodów projektowych, ale nadal będzie dużo elastyczności w sposobie poruszania się, to na pewno - tłumaczy Max Pears, projektant poziomów w grze.

Ten element rozgrywki pokazano w wersji demo gry. Nasz bohater nie był w stanie cały czas biegać po ścianach, ale dzięki ostrzom mógł do przez krótki czas poruszać się po pionowych powierzchniach.

W Cyberpunk 2077, jeśli premiera nie zostanie kolejny raz przesunięta, powinniśmy zagrać już 19 listopada. Tytuł ten trafi na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a dzięki wstecznej kompatybilności zagramy w niego również na PlayStation 5 i Xbox Series X.