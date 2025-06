Dlaczego Luke Skywalker został pustelnikiem? Wersja aktora była okrutna i mroczna

fot. Disney

W filmie Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi dowiedzieliśmy się, że Luke Skywalker zdecydował się zostać pustelnikiem i odciąć od galaktyki po tym, jak rozważał zabicie Bena Solo. Mark Hamill nigdy nie krył, że podane powody mu się nie podobały i jego zdaniem były sprzeczne z tym, kim Luke Skywalker jest. Dlatego w swoim osobistym kanonie ma inne. W nowym wywiadzie opowiedział o nich.

Mroczny powód Luke'a Skywalkera

Mark Hamill tak sobie wyobraził powody decyzji Luke’a Skywalkera:

– Zastanawiałem się, co mogłoby sprawić, by ktoś porzucił takie oddanie do, praktycznie, religijnego bytu, aby porzucił bycie Jedi. Chodzi o miłość do kobiety. Zakochał się w kobiecie i porzucił bycie Jedi. Mieli razem dziecko. W pewnym momencie to dziecko, jako niemowlę, podniosło leżący bez nadzoru miecz świetlny. Nacisnęło przycisk i od razu zginęło. Żona popełniła samobójstwo z rozpaczy.

Mara Jade, żona Luke'a Skywalkera w starym kanonie / fot. materiały prasowe

Co ciekawe, w starym kanonie Gwiezdnych wojen – w książkach – Luke Skywalker miał żonę i syna. Jego żoną była Ręka Imperatora, czyli Mara Jade, która dostała rozkaz zabicia Skywalkera. Ostatecznie zostali małżeństwem i dowodzili nowym zakonem Jedi, a ich syn, Ben Skywalker, odegrał ważną rolę w późniejszych historiach. Wielu fanów miało pretensje do twórców trylogii sequeli, że nie poszli tą ścieżką.