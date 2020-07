Cyberpunk 2077 z dodatkową cyfrową zawartością dla każdego

Jak tu nie kochać naszego rodzimego CD Projekt RED? Nie dość, że robią dopracowane i zapewniające wiele godzin zabawy gry, to jeszcze wypychają je treścią oraz szeregiem dodatkowych bonusów i nie wołają za to żadnej dodatkowej złotówki. Właśnie poinformowano, że podobnie będzie z nadchodzącym tytułem Cyberpunk 2077. Każdy egzemplarz tej wyczekiwanej przez graczy produkcji otrzyma dodatkową i bezpłatną zawartość cyfrową, za którą inni bez wątpienia policzyliby sobie kilkadziesiąt złotych.

Do każdego egzemplarza gry dołączone zostaną w formie cyfrowych dodatków następujące dodatki:

Did you know that... each copy of #Cyberpunk2077 comes with digital content?

The goodies include:

🎶 original score

🖼 art booklet

📕 Cyberpunk 2020 sourcebook

🖥️ wallpapers

and a brand new addition:

💬 digital comic – Cyberpunk 2077: Your Voice! pic.twitter.com/CB9zuK9KoG

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 30, 2020