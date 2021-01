Cyberpunk 2077 – Jason Schreier ujawnia kontrowersyjne kulisy powstawania gry. Twórcy odpowiadają

CD Projekt

Jason Schreier, amerykański dziennikarz, obecnie związany z serwisem Bloomberg, ponownie postanowił przyjrzeć się problemom gry Cyberpunk 2077. Na swoim Twitterze opublikował serię obszernych wpisów, w których ujawnia między innymi informacje na temat kulis powstawania tej właśnie produkcji. Zdradza tam między innymi, że choć pierwszy teaser pojawił się w roku 2013, to właściwe prace wystartowały dopiero trzy lata później. Pokazany w 2018 roku fragment rozgrywki, który prezentowano na branżowych targach, nazywa zaś „niemal całkowitą fałszywką”.

Dziennikarz miał też rozmawiać z pracownikami CD Projekt RED, którzy przyznali, że nie wierzyli w premierę w roku 2020. Innego zdania byli jednak włodarze studia – zapewniali o „magii CDP RED”, czyli wierze we własne możliwości, na którą dowodem miał być wielki sukces poprzedniego dzieła, Wiedźmina 3. Osoby spoza Polski skarżyły się też na Polaków, którzy w rozmowach często mieli porozumiewać się w ojczystym języku, wbrew zasadom panującym w studio.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1350330900572065794

Na wpisy Schreiera zareagował Adam Badowski, szef studia CD Projekt RED. Zapewnia on, że targowe demo nie było fałszywe, a różnice między nim a końcową grą są zupełnie normalne i wynikają z tego, że był to materiał, nad którym prace cały czas trwały. W dalszej części możemy przeczytać, że wycięcie z Cyberpunk 2077 pewnych elementów czy mechanik to również normalny etap procesu twórczego i nic nowego w branży. Badowski stwierdza też, że dziennikarz rozmawiał zaledwie z 20 pracownikami, w tym takimi, którzy opuścili już szeregi studia, a więc nie do końca musi to oddawać nastroje panujące w ekipie tworzącej grę. Na koniec dodaje, że w firmie język angielski wykorzystywany jest we wszystkich wiadomościach, rozmowach i w trakcie spotkań, jednak poza tym pewne grupy komunikują się w swoich językach i jest to coś zupełnie normalnego.

https://twitter.com/AdamBadowski/status/1350532507469553668

Przypominamy, że Cyberpunk 2077 dostępny jest na PC, konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W styczniu i lutym mają pojawić się duże aktualizacje, a pod koniec roku zadebiutuje update do wersji na PS5 i Xbox Series X/S.