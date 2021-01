The Last of Us - znamy reżysera pierwszego odcinka. Przedstawiciel kina niezależnego

HBO

Jak wiadomo HBO szykuje serialową wersję kultowej już gry The Last of Us. Za projekt odpowiada twórca znakomitej produkcji Czarnobyl, Craig Mazin. Zespół stojący za serią obiecuje, że będzie prezentować historię Ellie i Joela zgodnie z materiałem źródłowym, rozwijając te elementy, na które w grze nie było miejsca.

The Hollywood Reporter podało nazwisko reżysera, który przejmie stery w pilotażowym odcinku. Został nim Kantemir Balagov, który wcześniej stworzył dwa film fabularne, nagradzane na rozmaitych festiwalach - Bliskość oraz Wysoka dziewczyna. Ten ostatni film poleca zobaczyć sam Craig Mazin, co jest ostatecznym potwierdzeniem doniesień THR. Tym samym rosyjski twórca zastąpił na tym stanowisko Johana Rencka, który musiał zrezygnować ze względu na inne obowiązki.

https://twitter.com/clmazin/status/1350201888965234689

Prace nad serialem odbywać się będą pod czujnym okiem twórcy gry, Neila Druckmanna. Mazin obiecywał w jednym ze wcześniejszych wywiadów, że wprowadzone zmiany mają tylko rozszerzać świat i dodawać nową wartość do serialowego przedstawienia fabuły.

Nie wiadomo ile odcinków będzie liczyć 1. sezon. Wśród producentów wykonawczych są Carter Swan, Carolyn Strauss, Evan Wells oraz Asad Qizilbash. Nie znamy też oficjalnej daty premiery serialu HBO oraz obsady. Wkrótce jednak powinniśmy poznać większą liczbę konkretów o serialowym The Last of Us.