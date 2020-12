Cyberpunk 2077 krytykowany przez graczy. Twórcy obiecują poprawę lub zwrot pieniędzy

CD Projekt

Premiera Cyberpunk 2077 była przekładana trzykrotnie, ale wygląda na to, że więcej opóźnień wyszłoby tej produkcji na dobre. Wielu graczy narzeka bowiem na niezadowalający stan techniczny produkcji CD Projekt RED. W sieci znaleźć można mnóstwo narzekań zarówno na oprawę graficzną na konsolach poprzedniej generacji, PS4 i Xbox One, jak i na błędy, które w skrajnych przypadkach potrafią doprowadzać do wyłączania się gry lub nawet… uniemożliwiać jej ukończenie.

Nastroje graczy dobrze odzwierciedla średnia ocen w serwisie Metacritic, która jest bardzo niska: dla wersji PS4 wynosi ona 2,8/10, a Xbox One – 3,6/10. Zdecydowanie lepiej jest na PC – wydanie na tę platformę użytkownicy ocenili na 6,8/10.

Deweloperzy nie zamierzają jednak spocząć na laurach i intensywnie pracują nad naprawieniem najbardziej irytujących błędów. Pod koniec minionego tygodnia na konsolach zadebiutowała aktualizacja 1.04, która wyeliminowała część dolegliwości, a w planach są kolejne patche. Twórcy opublikowali komunikat, w którym przepraszają za zaistniałą sytuację i zapewniają o pracach nad dalszymi poprawkami. Jednocześnie dodają też, że osoby, które nie chcą czekać na doprowadzenie gry do właściwego stanu, mogą uzyskać zwrot pieniędzy - zarówno w przypadku wersji cyfrowych (w takich sytuacjach zwroty obsługują sklepy Steam, GOG, Microsoft Store i PlayStation Store), jak i wydań fizycznych (sklepy fizyczne lub kontakt bezpośrednio z CD Projekt RED na podany w komunikacie adres e-mail).

Cyberpunk 2077 dostępny jest na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.