Cyberpunk 2077 - najpotężniejsze postacie uniwersum. W Night City biją mocno

Soburo Arasaka. Mający 150 lat na karku założyciel korporacji Arasaka. Mało kto na tym świecie ma tyle wpływów militarnych, politycznych i finansowych. To jeden z tych ludzi, którym rządy od dawna się kłaniają w pas i którzy sprawują realną władzę. - "To nie tak, że ten 150 letni staruszek to założyciel Arasaki, ON JEST ARASAKĄ. Nic w tej firmie nie dzieje się bez jego wiedzy, a nawet jeśli, to biada tym, którzy robią coś za jego plecami. Każdy, kto skrzyżował z nim ścieżki się o tym koniec końców przekona. bez żadnego wyjątku."