Cyberpunk 2077 - nadciąga największa aktualizacja gry? Twórcy zapowiadają też inne atrakcje

CD Projekt

Cyberpunk 2077 doczekał się w czerwcu aktualizacji 1.23, która umożliwiła tej produkcji powrót do sprzedaży w PlayStation Store. Wygląda jednak na to, że na tym próby naprawienia gry się nie skończą. Internauci dostrzegli, że na YouTube i Instagramie pojawiły się nowe reklamy dzieła CD Projekt RED, w których można przeczytać o "największej do tej pory aktualizacji".

W reklamie pojawia się też wzmianka sugerująca, że graczy czeka też coś więcej. Szczegółów nie podano, ale tajemnicze słowa "more to come" mogą odnosić się do nowej, darmowej zawartości lub płatnych rozszerzeń. Na szczegóły trzeba jeszcze trochę poczekać.

fot. Instagram / DSOGaming

Warto również przypomnieć, że na drugą połowę roku szykowana jest duża aktualizacja, dzięki której Cyberpunk 2077 wykorzysta dodatkową moc oferowaną przez konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.