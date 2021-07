Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - recenzje już w sieci. Czy Capcomowi znów się udało?

fot. Capcom

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin to kontynuacja wydanej w 2016 roku na konsoli Nintendo 3DS gry jRPG. Ponownie dostajemy produkcję, w której głównym zadaniem graczy jest polowanie na wielkie potwory z walką rozgrywaną w turach. Pewnych zmian jednak nie zabrakło: system pojedynków został znacznie rozwinięty, wprowadzono możliwość zabawy w kooperacji, a także znacznie poprawiono grafikę względem poprzedniczki. Czy wszystko to zostało docenione przez krytyków? Recenzje w branżowych mediach wskazują na to, że tak.

Aktualnie gra może pochwalić się wynikiem na poziomie 82/100 na podstawie 57 opinii zebranych przez serwis Opencritic. Chwalona jest oprawa, sporo aktywności do wykonania i przystępność tej produkcji. Dużo osób zachwyca się też systemem walki, który jest jednocześnie prosty do opanowania, ale oferuje przy tym zaskakująco sporo głębi i taktyki. Wśród wad najczęściej wymieniana jest przeciętna fabuła i problemy techniczne na konsoli Nintendo Switch - we znaki dają się przede wszystkim spadki płynności.

Poniżej możecie zobaczyć wybrane oceny z zachodnich serwisów.

God is a Geek - 9,5/10

Gaming Trend - 8,5/10

Game Informer - 8,5/10

IGN - 8/10

Eurogamer - rekomendacja

PC Gamer - 80/100

Destructoid - 7,5/10

Metro GameCentral - 7/10

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - premiera już 9 lipca na PC oraz Nintendo Switch.