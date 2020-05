Cyberpunk 2077 - oficjalny poradnik i figurki w sprzedaży w Polsce. Gdzie kupicie je najtaniej?

Cyberpunk 2077 zapowiada się na naprawdę rozbudowaną grę, która zapewni graczom wiele godzin zabawy. Potwierdza to też oficjalny poradnik do tej produkcji, bo zawierać on będzie aż 368 stron, na których znajdą się szczegółowe informacje na temat rozgrywki. Opisane zostaną poszczególny mechaniki, ścieżki fabularne, sekrety, bronie i inne elementy wyposażenia. Nie zabraknie tu również opisu przejścia poszczególnych misji. Całość ma być jednak zaprojektowana w taki sposób, by gracze uniknęli spojlerów i mogli samemu odkrywać całą historię.

Poradnik do Cyberpunk 2077 ma zawierać także inne atrakcje w postaci m.in. grafik koncepcyjnych i wysokiej rozdzielczości map Night City. Te mogą przypaść do gustu osobom, które lubują się w kolekcjonerskich artbookach i albumach. Poradnik trafi do sprzedaży razem z premierą gry, a wiec 17 września tego roku. Zainteresowani mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe. Poniżej znajdziecie najbardziej korzystne oferty zakupu tej książki.

Cyberpunk 2077: Oficjalny Kompletny Poradnik – Edycja Kolekcjonerska

W sprzedaży w polskich sklepach dostępne są też figurki, które przedstawiają głównego bohatera - V oraz Johnny'ego Silverhanda (w tej roli w grze wystąpi Keanu Reeves). Tak prezentują się ich ceny.

Cyberpunk 2077 - figurka V

Cyberpunk 2077 - figurka Johnny'ego Silverhanda

