Cyberpunk 2077 jako film. Zwiastun tej fanowskiej produkcji robi wrażenie!

Do premiery Cyberpunk 2077 zostało jeszcze kilka miesięcy, ale dzieło studia CD Projekt RED już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a przy tym rozbudza też kreatywność fanów. Do sieci trafił zwiastunciekawie zapowiadającej się, fanowskiej produkcji zatytułowanej Cyberpunk 2077: Phoenix Program, której reżyserii podjął się Vi-Dan Tran. Udział w projekcie wzięli też popularni cosplayerzy, wśród których znalazł się Maul Cosplay. Możecie kojarzyć go między innymi z wcielania się w rolę Geralta z Rivii.

Opublikowany zwiastun pełen jest akcji, a przy tym wygląda też naprawdę dobrze – szczególnie, jak na nieoficjalny projekt. Widzimy tu m.in. V, głównego bohatera nadchodzącej gry, a także Johnny'ego Silverhanda. Materiał został dostrzeżony przez twórców gry, którzy opublikowali go na jej oficjalnym profilu na Facebooku oraz Twitterze.

Cyberpunk 2077 – premiera gry została zaplanowana na 17 września 2020 roku. Nowa produkcja CD projekt RED dostępna będzie na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.