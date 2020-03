Matrix 4 - wielka scena ulicznych zamieszek na nowym wideo z planu filmu

Obecnie w San Francisco trwają zdjęcia do widowiska Matrix 4, kolejnej części kultowej serii filmów science fiction. Co jakiś czas do sieci trafiają materiały z planu, które ukazują pewne sekwencje z produkcji. Na nowym wideo, które pojawiło się w Internecie możemy zobaczyć wielką scenę ulicznych zamieszek z udziałem radiowozów i dużej liczby statystów. Materiał jest dostępny poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się znani z poprzednich części Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith oraz najprawdopodobniej Lambert Wilson. Wśród nowych członków ekipy są Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff oraz Priyanka Chopra.

Szczegóły fabuły projektu nie są znane. We wcześniejszych plotkach pojawiała się informacja, jakoby w filmie miała pojawić się młodsza wersja Morfeusza. Za kamerą stoi współtwórczyni trzech poprzednich części cyklu, Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem. Podobno zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu w San Francisco.

Matrix 4 - premiera filmu w USA 21 maja 2021 roku.