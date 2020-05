Sony zaprasza na prezentację gier na PS5

fot. Sony

O technologicznym możliwościach konsoli PlayStation wiemy już całkiem sporo. Firma Sony ujawniła potencjał podzespołów i wyjaśniła, w jaki sposób ray tracing i szybki nośnik SSD odmienią branżę cyfrowej rozrywki. Ale puste słowa to nie to, na co czekają fani PlayStation – o sile platformy świadczą gry, które na niej odpalimy. Japońska korporacja doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowiła odkryć swoje karty i pokazać kilka tytułów z PS5, które zawalczą o nasze serca.

Gdyby nie pandemia koronawirusa o wspomnianych tytułach usłyszelibyśmy na hucznej konferencji prasowej promującej nową generację. Niestety, sytuacja epidemiczna zmusiła Sony do wdrożenia alternatywnej ścieżki marketingowej. Z tego powodu gry na PS5 poznamy za pośrednictwem cyfrowego pokazu, na który firma zaprosiła graczy za pośrednictwem Twittera:

Internetową prezentację zaplanowano na 4 czerwca na godzinę 22 czasu polskiego. Sony przewiduje, że potrwa nieco ponad godzinę, ale nie zdradza żadnych szczegółów na temat tego, co dokładnie zobaczymy w trakcie tego spotkania. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak zapisać tę datę w kalendarzu i dołączyć do czerwcowej konferencji transmitowanej za pośrednictwem youtuboe’owego i twitchowego kanału korporacji.