Cyberpunk 2077 - za problemy na premierę odpowiada zewnętrzna firma? Ten raport na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. CD Projekt

Cyberpunk 2077, po kilku opóźnieniach, zadebiutowało na rynku w grudniu 2020 roku. Choć zdecydowana większość recenzentów oraz graczy była zadowolona z przedstawionej historii, tak już ze znacznie gorszym odbiorem spotkały się kwestie techniczne. Krytykowano kiepską optymalizację na konsolach oraz liczne błędy, często bardzo mocno dające się we znaki i uprzykrzające zabawę. W konsekwencji doprowadziło to między innymi do tymczasowego wycofania gry z PlayStation Store oraz przyjmowania zwrotów zarówno wydań cyfrowych, jak i pudełkowych.

Okazuje się, że do takiego stanu rzeczy mogła w dużym stopniu przyczynić się zewnętrzna firma testerska Quantic Lab. Na kanale Upper Echelon Gamers pojawił się materiał, którego źródłem jest 70-stronnicowy raport, rzekomo pochodzący od anonimowego informatora. Wynika z niego, że Quantic Lab oszukało polskie studio jeśli chodzi o doświadczenie testerów. Wbrew temu co obiecywano, nad Cyberpunk 2077 pracowało wiele osób, które dopiero rozpoczynały swoją karierę i nie posiadały odpowiednich kwalifikacji. Dodatkowo problemem było również zgłaszanie naprawdę licznych, ale drobnych błędów. Tym samym sprawiało to, że gdzieś wśród nich gubiły się poważniejsze mankamenty, które ostatecznie pozostały w grze aż do jej debiutu i były usuwane dopiero w późniejszych, popremierowych aktualizacjach.

Wspomniany materiał Upper Echelon Gamers możecie znaleźć poniżej. Pamiętajcie jednak, że są to nieoficjalne informacje.

Jak na razie cała sprawa nie doczekała się komentarza ani ze strony CD Projektu, ani też Quantic Lab.