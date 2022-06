Blade Runner: Enhanced Edition rozczarowuje? Gracze krytykują remaster klasyka

fot. Nightdive Studios

23 czerwca na PC oraz konsolach zadebiutowało Blade Runner: Enhanced Edition. To zremasterowana wersja przygodówki point and click z 1997 roku. Niestety wygląda na to, że podczas procesu "odświeżania" nie wszystko poszło zgodnie z planem, bo pod pewnymi względami Enhanced Edition wygląda i działa nawet... gorzej od oryginału.

Tym, co ma rzucać się w oczy już od pierwszych minut spędzonych przy tym tytule, jest rozczarowująca oprawa graficzna. Scenki przerywnikowe i tła teoretycznie są teraz w wyższej rozdzielczości, ale w praktyce są rozmyte i pozbawione detali. Przy okazji zniknęły dodatkowe, budujące klimat efekty, takie jak deszcz czy dym. W żaden sposób nie poprawiono też modeli postaci, które teraz jeszcze bardziej wyróżniają się na tle otoczenia. Co więcej, nie uniknięto również błędów i dają się one we znaki podczas rozgrywki.

Na Steam gra ma aktualnie 90 recenzji użytkowników i tylko 33% z nich ocenia Blade Runner: Enhanced Edition pozytywnie. Negatywne reakcje nie zostały niezauważone przez twórców z Nightdive Studios i zapowiedzieli oni aktualizacje. Póki co umożliwili oni uruchomienie wersji ScummVM, która do czasu wydania remastera dostępna była na platformie GOG.