PlayStation Plus na lipiec - Sony zapewni solidne gry? Lista produkcji wyciekła do sieci

fot. Activision

Sony nie ujawniło jeszcze rozpiski gier w PlayStation Plus Essentials na lipiec 2022 roku, ale zrobił to użytkownik billbil-kun, który od dłuższego czasu przedstawia takie informacje jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Wedle znanego informatora, w przyszłym miesiącu w ramach usługi zagramy w świetną, wymagającą platformówkę Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas, mroczny horror The Dark Pictures: Man of Medan oraz debiutujące na rynku Arcadegeddon, czyli pełną akcji strzelankę nastawioną przede wszystkim na zabawę w trybie kooperacji.

Na potwierdzenie lub zdementowanie tego przecieku nie powinniśmy czekać zbyt długo. Sony powinno przedstawić rozpiskę na lipiec w ciągu najbliższych kilku dni. Same gry trafią zaś do oferty już 5 lipca i to właśnie do tego dnia macie czas, by przypisać do swojego konta produkcje z czerwcowej oferty.