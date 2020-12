Recenzje Cyberpunk 2077 w sieci - czy to dobra gra? Jest świetnie, ale...

CD Projekt

Gracze musieli wykazać się ogromną cierpliwością, bo od pierwszego zwiastuna do premiery gry Cyberpunk 2077 minęło... aż osiem lat. 10 grudnia tytuł ten trafi jednak na sklepowe półki. Z recenzjami możemy zapoznać się już teraz. Wynika z nich, że mamy do czynienia z tytułem świetnym, a pod wieloma względami wręcz wybitnym, choć nie zabrakło pewnych irytujących mankamentów.

Recenzenci są zgodni – Cyberpunk 2077 oferuje fantastyczną historię w wątku głównym, a także wiele pomniejszych, angażujących opowieści w zadaniach pobocznych. Chwalone jest także to, jak podejmowane przez graczy decyzje wpływają na fabułę czy losy napotykanych postaci. Nie brak też głosów, że Night City to jeden z najlepszych, otwartych światów w grach, a twórcom udało się wykreować miejsce nie tylko duże i pełne atrakcji, ale też bardzo autentyczne.

Niestety z wielu tekstów wynika też, że deweloperom nie udało się dopiąć wszystkiego na ostatni guzik, nawet mimo aż trzech opóźnień. Wielu krytyków zwraca uwagę na poważne błędy, które w najbardziej skrajnych przypadkach potrafią nawet… uniemożliwić ukończenie całej przygody. Warto jednak zaznaczyć, że prawdopodobnie zostaną one prędzej lub później wyeliminowane w aktualizacjach.

Aktualnie gra może pochwalić się średnią ocen na poziomie 91/100 na podstawie 41 opinii krytyków zebranych przez serwis Opencritic. Warto dodać, że wszystkie dotyczą wersji PC. Poniżej znajdziecie wybrane oceny z zachodnich serwisów.

GamesRadar+ - 5/5

VG 247 - 5/5

God is a Geek - 10/10

Windows Central - 5/5

Digital Spy - 5/5

Hobby Consolas - 98/100

IGN - 9/10

Game Informer - 9/10

PC Gamer - 78/100

GameSpot - 7/10

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to odsyłamy Was do naszej recenzji.