naEKRANIE poleca prezenty na święta: gadżety dla fanów cyberpunka

Wszystko wskazuje na to, że koniec roku upłynie graczom pod znakiem Cyberpunka 2077. Najnowsza produkcja CDPR debiutuje z przytupem w środku okresu wzmożonych zakupów przedświątecznych i może okazać się godnym następcą wysłużonego Wiedźmina 3, który zapewnił warszawskiemu studiu międzynarodową sławę.

Jeśli ktoś od lat jest zafascynowany cyberpunkową odnogą gatunku SF, prawdopodobnie nie będzie czekać do Świąt, aby znaleźć pod choinką tę długo wyczekiwaną produkcję. Na szczęście na rynku nie brakuje gadżetów z cyberpunkowych sznytem. Zebraliśmy kilka ciekawych pomysłów na prezenty, które mogą przypaść do gustu zarówno miłośnikom nowej gry od CDPR, jak i samego gatunku.

Oświetlenie Nanoleaf

Życie w Night City upływa w blasku neonów rozświetlających miasto 24 godziny na dobę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść odrobinę tego futurystycznego klimatu do swojego domu. Modułowe oświetlenie inteligentne z linii Nanoleaf wtłoczy do mieszkania odrobinę futuryzmu. Firma zaprojektowała szereg paneli świetlnych w kilku kształtach, które można dowolnie łączyć ze sobą, aby przyozdobić ściany według własnego projektu. Barwę oświetlenia można zsynchronizować z odtwarzaną muzyką bądź z tym, co wyświetla się na ekranie monitora lub komputera. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby zaprojektować autorskie sceny świetlne, które zabarwią nasz salon na dowolny kolor.

Seagate Cyberpunk 2077 2TB

Konsole nowej generacji nie oferują zbyt dużo przestrzeni dyskowej na nowe gry, a dziś jedynie posiadacze Xboxa Series X/S mogą dokupił moduł rozszerzający pamięć urządzenia. Problem tkwi w tym, że za 1 TB dodatkowej przestrzeni dyskowej trzeba zapłacić ok. 1000 zł. Na szczęście istnieje sposób na częściowe obejście tego problemu - wystarczy wyposażyć się w nośnik zewnętrzny, który po podpięciu do konsoli pozwoli przechować te gry, których aktualnie nie ogrywamy. A ten model od Segate nie tylko oferuje aż 2 TB przestrzeni dyskowej, jest także wystylizowany na cyberpunkowy gadżet.

Cyberpunk 2077 - kontroler Xbox One

Skoro już o limitowanych cyberpunkowych gadżetach mowa, nie sposób nie wspomnieć o padzie bezprzewodowym do Xboxa One, który wystylizowano na zniszczone urządzenie nawiązujące do najnowszej gry od CDPR. Kontroler działa bezprzewodowo i choć nie został stworzony z myślą o najnowszej konsoli Microsoftu, jest z nią w pełni kompatybilny. W sprzedaży jest także limitowana wersja konsoli Xbox One z edycji Cyberpunk 2077, ale obdarowywanie najbliższych sprzętem minionej generacji może nie być najlepszym pomysłem.

Old Spice Roamer Cyberpunk 2077

Zestawy kosmetyków to klasyka gwiazdkowych prezentów, dlatego nie powinno nas dziwić, że taka firma jak Old Spice postanowiła wykorzystać okazję i wypromować się za pośrednictwem najgorętszej gry końcówki 2020 roku. Co prawda produkty wchodzące w skład tego zestawu nie zostały opracowane specjalnie z myślą o Cyberpunku 2077 (nie sprawią, że mężczyzna będzie pachniał jak cyberświr, netrunner czy buzujący testosteronem solo), jest to regularna linia brandowana popularną marką. Jednak jeśli chcesz sprawić komuś pod choinkę kosmetyki za kilkadziesiąt złotych, niech chociaż przypominają grę, którą się fascynuje.

Skarpetki Cyberpunk 2077

Z tradycją się nie dyskutuje, tradycję należy szanować. Skarpetki muszą znaleźć się wśród choinkowych prezentów, kropka. Na szczęście i w tej branży można liczyć na kolaborację z zespołem CDPR. Firmy Cropp oraz Good Loot postanowiły uszczęśliwić tych wszystkich, którzy pragną z dumą obwieścić całemu światu, że na kilka długich tygodni przenoszą swój ośrodek życiowy do Night City. Wśród cyberpunkowych skarpetek zarówno neonowe modele z logo gry, jak i takie przeznaczone dla prawdziwych samurajów.

Puzzle Cyberpunk 2077

Good Loot Puzzle Cyberpunk 2077

Prywatny kawałek Night City w eleganckim pudełku. Te ekskluzywne zestawy puzzli zapewnią rozrywkę na długie godziny. Do wyboru otrzymamy kilka wzorów: możemy ułożyć fragment zatłoczonego miasta przyszłości bądź bohaterów najnowszej produkcji RED-ów. W zależności od wybranego modelu będziemy mieli do ułożenia 500 bądź 1000 elementów. Oprócz samych puzzli w pudełku znajdziemy także materiałowy worek do ich przechowywania oraz kolekcjonerski plakat.