Cyberpunk 2077 - Sasha Grey dołącza do obsady dodatku Phantom Liberty. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Sasha Grey ujawniła na swoim profilu na Twitterze, że dołączyła do obsady Phantom Liberty, nadchodzącego fabularnego dodatku do gry Cyberpunk 2077. Kobieta wcieli się w Ash, czyli DJ-kę stacji radiowej 89.7 Growl FM. Oznacza to, że na pewno nie raz będziemy mieli okazję usłyszeć jej głos, trudno natomiast powiedzieć czy w DLC pojawi się okazja, by "osobiście" poznać jej bohaterkę.

Z próbką głosu Grey możecie zapoznać się na krótkim fragmencie, który został opublikowany na oficjalnym profilu marki CP2077.

Sasha Grey to była aktorka filmów dla dorosłych. Później zajęła się między innymi modelingiem, muzyką (była współzałożycielką grupy aTelecine) i pisaniem książek. Obecnie znana jest także z występów na platformie Twitch, gdzie udało jej się zgromadzić ponad milion obserwujących.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ma zadebiutować w 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Dodatek opisywany jest jako "thriller szpiegowski" i ominie on poprzednią generację konsol.