fot. materiały prasowe

Reklama

Studio A24 oficjalnie potwierdziło doniesienia, że Jeremy Allen White i Austin Butler zagrają razem w kryminalnym filmie Enemies. Henry Dunham wyreżyseruje produkcję na podstawie swojego scenariusza.

Enemies - o czym opowie film?

Film opowie o bezwzględnym detektywie i owianym złą sławą płatnym zabójcy, którzy zmierzą się ze sobą w śmiertelnej grze w kotka i myszkę. Zdjęcia do Enemies mają rozpocząć się latem w Chicago. Budżet wynosi 25 mln dolarów. Produkcją zajmą się Ari Aster i Lars Knudsen ze Square Peg wraz z A24 oraz Alejandro De Leonem. Producentem wykonawczym jest Josh Bachove.

Przypomnijmy, że Jeremy'ego Allena White'a, zobaczymy w 4. sezonie chwalnego The Bear, za który aktor zdobył trzy Złote Globy oraz dwie statuetki Emmy. Ponadto w postprodukcji znajduje się filmowa biografia Bruce'a Springsteena pt. Deliver Me from Nowhere. Jeszcze nie wyznaczono daty premiery tego tytułu.

Z kolei Austina Butlera zobaczymy jeszcze w tym roku we współczesnym westernie Eddington u boku Pedro Pascala i Joaquina Phoenixa. Film będzie mieć premierę 18 lipca. Ponadto w postprodukcji jest też psychologiczny thriller Caught Stealing, który trafi do kin pod koniec sierpnia.

Czytaj więcej: Netflix szykuje napad. W rolach głównych Robert Pattinson i Denzel Washington