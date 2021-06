Cyberpunk 2077 ponownie dostępne w PlayStation Store. Sony zaleca granie na PS4 Pro i PS5

fot. CD Projekt

Cyberpunk 2077 niedługo po premierze zniknął z oferty cyfrowego PlayStation Store. Było to spowodowane niezbyt dobrym stanem technicznym tej produkcji, zwłaszcza na podstawowym modelu PS4. Gracze narzekali między innymi na poważne błędy, wyrzucanie do głównego menu konsoli, a także na kiepską optymalizację - spadki płynności do poziomu około 20 klatek na sekundę były na porządku dziennym. Studio CD Projekt RED pracowało nad poprawkami i 21 czerwca cyfrowa wersja gry ponownie dostępna jest do kupienia na urządzeniach Sony.

Przedstawiciele japońskiej firmy zaznaczają jednak we wpisie na Twitterze, że dla "najlepszych doświadczeń" zalecają rozgrywkę nowszych i zdecydowanie wydajniejszych sprzętach, czyli PlayStation 4 Pro oraz PlayStation 5.

W podobnym tonie utrzymany jest też wpis na oficjalnym koncie gry - najlepiej zagrać na PS4 Pro lub PS5, a prace nad kolejnymi poprawkami na wszystkich platformach nadal trwają.