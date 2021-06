Silent Hill - plotki o powrocie serii nie ustają, a Konami zapowiada... inspirowane grą deskorolki

fot. materiały prasowe

Od mniej więcej 16 czerwca w sieci zrobiło się głośno o rzekomym powrocie serii Silent Hill. Punktem wyjścia dla tych plotek stała się gra Abandoned, której pierwszy zwiastun pojawił się już w kwietniu, ale nietypowy marketing na dobre ruszył dopiero po dwóch miesiącach. Niektórzy podejrzewają, że projekt niezależnego Blue Box Game Studios to tak naprawdę coś, co związane jest właśnie ze słynną marką survival-horrorów. Oliwy do ognia dolała też firma Konami, właściciel praw do marki, zapowiadając w swoim sklepie coś zupełnie nowego. Tym czymś okazały się jednak nie produkty związane z kolejną odsłoną tego kultowego cyklu, a... limitowane deskorolki.

Wszyscy zainteresowanie będą mogli zaopatrzyć się w deskorolkę z wizerunkiem charakterystycznej pielęgniarki. Możliwość składania zamówień przedpremierowych ruszy 23 czerwca. Prawdopodobnie wtedy też pojawi się nowa kolekcja ubrań, choć tu na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Warto przypomnieć, że Silent Hill nie doczekało się nowej odsłony od 2012 roku. Na początku roku 2021 w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że w planach jest stworzenie kolejnych produkcji w tym uniwersum, a prace nad jedną z nich może prowadzić polskie studio Bloober Team, autorzy m.in. Layers of Fear i The Medium. Co ciekawe soundtrack do tego drugiego projektu tworzył Akira Yamaoka.