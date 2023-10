Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - twórcy wykorzystali AI i odtworzyli głos zmarłego aktora

foto. materiały prasowe

Reklama

Polskie studio CD Projekt RED wykorzystało sztuczną inteligencję, by w dodatku Widmo Wolności do gry Cyberpunk 2077 odtworzyć głos zmarłego w 2021 roku Miłogosta Reczka. Aktor w polskiej wersji językowej wcielał się w ripperdoka, Viktora Vectora. Początkowo planowano znaleźć nowego aktora i ponownie nagrać wszystkie kwestie tej postaci, ale jak ujawnił odpowiedzialny za lokalizację Mikołaj Szwed, takie podejście nie odpowiadało twórcom. Dodał on też, że jego zdaniem Reczek był "jednym z najlepszych polskich aktorów głosowych".

Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Skontaktowano się z rodziną aktora i ta wyraziła zgodę na takie działanie - wspomniano, że synowie Reczka mieli być "bardzo pomocni". Następnie CD Projekt wykorzystał ukraińskie narzędzie o nazwie Respeecher, które pozwoliło im na zmianę głosu innego aktora tak, by ten brzmiał jak Miłogost Reczek.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności to fabularne rozszerzenie do gry z 2020 roku. Dodatek dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a tutaj możecie zapoznać się z jego recenzja.