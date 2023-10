Lords of the Fallen - czy to godny rywal dla serii Dark Souls? Oceny gry już w sieci

fot. CI Games

Lords of the Fallen (2023) to wymagające RPG akcji stworzone przez studio HEXWORKS, które jest częścią CI Games. Pierwsze recenzje tej produkcji pojawiły się już w sieci, dzięki czemu wiemy, czy jest to tytuł warty uwagi.

Średnia ocen gry w serwisie Opencritic to aktualnie 71/100 na podstawie 19 not wystawionych przez krytyków. Recenzenci chwalą między innymi mroczną atmosferę, świetną, naprawdę klimatyczną oprawę audiowizualną oraz przemyślane projekty poziomów. Dobre opinie zbiera również sama rozgrywka, która ma być wymagająca, ale jednocześnie sprawiedliwa i oferująca kilka opcjonalnych ułatwień dla mniej doświadczonych graczy, takich jak tryb kooperacji czy możliwość przywoływania towarzyszy sterowanych przez sztuczną inteligencję przed pojedynkami z bossami.

Pewnych głosów krytyki również nie zabrakło i najczęsciej dotyczą one mało interesującej historii i problemów z wydajnością. Na tle pozostałych opinii wyróżniają się przede wszystkim zdania recenzentów Eurogamera i Tech Raptor, którzy wystawili tej grze odpowiednio 2/5 i 6/10.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się niektóre z ocen w mediach:

Fextralife - 8,8/10

Videogamer - 8/10

Attack of the Fanboy - 4,5/5

AltChar - 95/100

XboxEra - 9,4/10

TechRaptor - 6/10

Lords of the Fallen - premiera już 13 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Z naszą recenzją tego tytułu będziecie mogli zapoznać się już wkrótce.