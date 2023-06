Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - zwiastun dodatku. Jest oficjalna data premiery!

fot. CD Projekt

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności to nadchodzący, fabularny dodatek do gry z 2020 roku. Do tej pory nie widzieliśmy zbyt wiele na jego temat, poza tym, że historia ma być inspirowana inspirowana thrillerami szpiegowskimi, a w jedną z istotnych postaci wcieli się Idris Elba. Szczegóły na temat rozszerzenia ujawniono w trakcie Xbox Games Showcase 2023. To właśnie na tym wydarzeniu pokazano dłuższy zwiastun, a także ujawniono prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną przez graczy informację: datę premiery.

Okazuje się, że tym razem plotki i przecieki się nie potwierdziły i Phantom Liberty nie zadebiutuje w lipcu. Zainteresowani gracze będą musieli poczekać nieco dłużej, bo do 26 września. Przypominamy, że rozszerzenie dostępne będzie wyłącznie w wersji na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X. CD Projekt RED zakończyło wsparcie dla wydania na konsole poprzedniej generacji wraz z wypuszczeniem aktualizacji 1.6.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - zwiastun dodatku

Więcej na temat Widma Wolności możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń po zapoznaniu się z fragmentem rozgrywki.