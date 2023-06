Starfield zachwyci rozmachem? Zobaczcie obszerną prezentację gry

fot. Bethesda

Starfield to nadchodząca gra tworzona przez deweloperów z Bethesda Games Studios, w której gracze stworzą własnego bohatera, a następnie ruszą eksplorować kosmos. Tytuł ten, z uwagi na ogromny świat i oferowaną swobodę, niedługo po zapowiedzi został okrzyknięty mianem "Skyrima w kosmosie", a jeszcze w tym roku zainteresowani będą mogli przekonać się, ile jest w tym prawdy.

Po konferencji Xbox Games Showcase 2023 odbyło się wydarzenie Starfield Direct, w którego trakcie ujawniono nowe informacje oraz zaprezentowano kolejne materiały z nadchodzącej produkcji. Zanim jednak to tego przejdziemy, przyjrzyjmy się zwiastunowi gry, który został przedstawiony podczas Xbox Games Showcase 2023.

Nowa gra Bethesdy zabierze graczy w wyjątkową podróż po niezliczonej liczbie światów. Produkcja jest największą grą studia. Jej rozmiar jest o około 1/5 większy od tego, co mogliśmy zobaczyć w Fallout 4 czy The Elder Scrolls V: Skyrim. Samych linii dialogowych jest ponad 250 tys.! Rozmiar gry jest kolosalny. Twórcy mówią o ponad 100 planetach, które tętnią życiem, które zamieszkiwane są przez różne stworzenia, czasem przyjaźnie do nas nastawione, a czasem nie. Rozmach gry wskazuje na to, że będzie to znaczący tytuł dla Microsoftu, jednak dla wielu taka wielka gra może oznaczać początkowe problemy. Pamiętamy, jak było to z No Man’s Sky czy naszym tytułem Cyberpunk 2077. Obie te gry nie były jednak tak wielkie, jak Starfield. Stąd istnieją obawy znacznej części graczy.

Podczas prezentacji poświęconej grze omówiono m.in. takie aspekty jak lądowanie na planetach - te odbywa się automatycznie w miejscu, które zdecydowaliśmy się wybrać. Gracz będzie mógł toczyć również potyczki w przestrzeni kosmicznej, a po unieszkodliwieniu wrogiego statku, będzie mógł dokonać jego abordażu, zajmując się załogą na włąsną rękę.

Starfield - premiera gry 6 września 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox Series S/X. Produkcja od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass. Gra dostępna będzie w kilku edycjach:

standardowej;

premium (zapewniającej dodatek fabularny, paczką mniejszych dlc, cyfrowy artbook i cyfrowy soundtrack oraz dostęp do gry na 5 dni przed jej oficjalną premierą);

kolekcjonerskiej (znajdziemy w niej wszystko to, co powyżej plus dodatkowo replikę zegarka głównego bohatera, naszywkę konstelacji oraz kolekcjonerskie pudło).

Podczas prezentacji ujawniono również i zarazem zapowiedziano oficjalne wydanie kontrolera do Xbox Series X/S oraz słuchawek z motywami związanymi z grą. Wcześniej o tych urządzeniach się jedynie plotkowało.