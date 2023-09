Cyberpunk 2077 na fali wznoszącej. Gracze masowo powrócili do Night City

fot. CD Projekt

Dane Steam Charts nie kłamią: polski Cyberpunk 2077 przeżywa drugą młodość. W grę w ostatnim czasie na Steamie grało nawet 151 tys. graczy jednocześnie. To znakomity wynik, szczególnie gdy zestawimy go z wcześniejszym okresem, kiedy to średnio w ten tytuł grało od 11 do 36 tys. graczy, a peak nie przekroczył 60 tys. graczy jednocześnie.

Wcześniej produkcja osiągnęła wynik przekraczający 100 tysięcy graczy we wrześniu oraz październiku 2022 roku, co było związane z debiutem anime Cyberpunk: Edgerunners. Najpewniej wkrótce możemy spodziewać się kolejnych imponujących wyników, bo już 26 września czeka nas premiera fabularnego rozszerzenia Widma Wolności, a dodatek ten zbiera świetne oceny.

Widmo Wolności to ogromny krok naprzód względem podstawki i świetna okazja, żeby powrócić do Night City — możecie przeczytać w recenzji dodatku na naEKRANIE.pl

Cyberpunk 2027 zadebiutował na rynku w grudniu 2020 roku. Niedawno gra otrzymała olbrzymią aktualizację 2.0, która wiele zmienia, jeśli chodzi o zawartość gry. Tytuł dostępny jest na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X. Natomiast dodatek Widmo Wolności dostępny będzie jedynie na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC.