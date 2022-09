Cyberpunk 2077: Phantom Liberty jedynym dodatkiem do gry

fot. CD Projekt

Kilka dni temu CD Projekt RED zapowiedział fabularne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077. Phantom Liberty nie ma doprecyzowanej daty premiery, ale ma pojawić się na rynku w 2023 roku. Głównym bohaterem ponownie będzie V, tym razem prowadząc działania dla rządu USA. Powróci również Johnny Silverhand, w którego wcieli się Keanu Reeves.

Zapowiedź rozszerzenia spotkała się z ciepłą reakcją fanów i rozbudziła nadzieje na dalsze wspieranie gry przez studio. Tutaj niestety trzeba graczy zmartwić. CD Projekt RED ma dalej łatać i poprawiać swoje dzieło, ale nie planuje więcej fabularnych rozszerzeń - Phantom Liberty ma być tym jedynym. Studio nie obrało w tym przypadku ścieżki, jaką podążył Wiedźmin 3, który łącznie otrzymał dwa doskonałe, większe dodatki fabularne.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie! Co się tyczy przyszłości, Phantom Liberty to jedyne zaplanowane rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077 - oznajmili twórcy.