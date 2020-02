Cyberpunk 2077 ze wsparciem dla GeForce Now od dnia premiery

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tej generacji konsol, a zarazem tytuł, który może zachwycić pod względem oprawy audiowizualnej. Dotychczasowe materiały sugerują, że gracze otrzymają duży, otwarty świat, a także efektowną grafikę. Można jednak spodziewać się, że zobaczenie wszystkiego w najwyższej jakości będzie wymagać potężnego i kosztownego sprzętu. Wygląda jednak na to, że pecetowi gracze będą mogli skorzystać z ciekawej alternatywy, bo ujawniono, że dzieło CD Projekt RED od dnia premiery będzie dostępne w usłudze GeForce Now.

Oznacza to, że osoby, które nabędą Cyberpunk 2077 będą mogli zagrać w ten tytuł w chmurze, obchodząc tym samym wymagania sprzętowe. Do komfortowej zabawy konieczne będzie jednak posiadanie szybkiego i niezawodnego połączenia z internetem, by móc cieszyć się rozgrywką bez przycięć i spadków jakości transmisji. Warto też zaznaczyć, że będzie to druga opcja na zagranie w grę polskiego studia w ten sposób, bo gra pojawi się też w Google Stadia. Usługa ta jednak nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

🌗 Next stop: Night City. Cyberpunk 2077 is coming to GeForce NOW at launch. More info → https://t.co/DuK53ktkrh pic.twitter.com/hjNVsom58f — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) February 19, 2020

Cyberpunk 2077 - premiera 17 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

