Cyberpunk: Edgerunners to kolejne Arcane? Netflix znów trafił w dziesiątkę - zachwycone recenzje i krwawa uczta

Cyberpunk: Edgerunners to nowość na Netflixie, osadzona w świecie znanym z gry Cyberpunk 2077. Anime zostało stworzone przez studio Trigger przy współpracy z CD Projekt RED. Pojawiły się już pierwsze recenzje i opinie na temat produkcji, które są bardzo pochlebne. W serwisie Rotten Tomatoes tytuł uzyskał imponujący wynik 97% od publiczności, a widzowie chwalą niesamowitą grafikę, fabułę i wielowymiarowe postacie. Czy to możliwe, że w tak krótkim czasie od premiery Arcane, które zdobyło aż cztery statuetki Emmy w 2022 roku, platforma streamingowa znów trafiła w dziesiątkę?

Cyberpunk: Edgerunners - jakie oceny na Rotten Tomatoes?

Cyberpunk: Edgerunners na dzień 15 września 2022 roku ma 8 ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Są w 100 procentach pozytywne, a ich średnia wynosi 8.80/10. Za to jeśli chodzi o widownię, 323 osób oceniło animację, z czego 97% pozytywnie. Widzowie średnio dają produkcji 4.8 gwiazdek na 5. Warto też wspomnieć o tym, że na innych platformach także pojawia się wiele zachwytów. Na przykład popularny twórca @penguinz0 na YouTubie bardzo chwalił animację w tym filmiku.

Cyberpunk: Edgerunners - kolejny hit Netflixa?

Coś, co wspomina większość recenzentów, to niesamowita grafika i ścieżka dźwiękowa. Strona wizualna dosłownie zachwyciła widzów. Jeśli chodzi o fabułę, także przeważają pozytywne opinie. Krytyk Jonathon Wilson z Ready Steady Cut napisał, że to historia, którą Cyberpunk 2077 chciało opowiedzieć, ale nie było w stanie. Za to Jorge Rivera Rubio z QiiBO opisał swoje zderzenie z Cyberpunk: Edgerunners w ten sposób:

Praktycznie wciągnąłem je za jednym razem; piękne, poetyckie, eleganckie, tragiczne i bardzo brutalne. Krwawa uczta dla fanów Cyberpunka i anime w ogóle.

Sama fabuła także była chwalona przez widzów i opisywana jako poruszająca. W związku z tym Cyberpunk 2077 jest nie tylko piękne, ale ma także historię do opowiedzenia.

Cyberpunk: Edgerunners - krytyka

Choć Rick Marshall z Digital Trends stwierdził, że nie jak tak dopracowane jak Arcane, to wciąż uznał Cyberpunk 2077 za dobry tytuł w swoim gatunku. Wielu widzów wspomniało także o tym, że biorąc pod uwagę ograniczony czas i niską liczbę odcinków, produkcji naprawdę udało się dobrze rozwinąć postacie. Jednak tutaj kryje się kolejna, choć niewielka krytyka - długość animacji momentami wydaje się za krótka, a akcja przez to zbyt przyspieszona.

