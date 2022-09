Cyberpunk 2077 przeżywa drugą młodość na Steam. Pomógł sukces Cyberpunk: Edgerunners

Źródło: materiały prasowe

W momencie debiutu na Steam gra Cyberpunk 2077 cieszyła się tam dużą popularnością. Ta jednak szybko minęła, a gracze rezygnowali z dalszej zabawy z produkcją autorstwa CD Projekt RED. Zainteresowanie powróciło dopiero teraz, po premierze Cyberpunk: Edgerunners i dzieło polskiego studia ponownie zaczęło notować bardzo dobre wyniki, przebijając nawet te z początku tego roku, kiedy zadebiutowała aktualizacja o numerze 1.5.

W miniony weekend na platformie Valve ponad 85 tysięcy osób jednocześnie sprawdzało CP2077. Nigdy wcześniej, nie licząc okresu tuż po premierze, kiedy padło rekordowe 830 tysięcy graczy, nie osiągniętego takiego wyniku.

steamcharts.com

Dla twórców nie jest to zupełnie nowa sytuacja. Wcześniej podobnie wyglądało to z Wiedźminem 3, który zaliczył nagły wzrost zainteresowani po premierze serialu Netflixa. Tym razem jednak do takiego stanu rzeczy mogła przyczynić się również kolejna duża aktualizacja, czyli 1.6, która poprawiała kolejne błędy i wprowadzała do gry zawartość z anime.