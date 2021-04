Do świata DC nadciąga nowa Czarna Latarnia. Zagadkowa grafika

DC

W 2009 roku na kartach serii Green Lantern. Najczarniejsza noc pojawił się stworzony przez Nekrona Korpus Czarnych Latarni, który dążył do unicestwienia całego życia we wszechświecie. Choć złoczyńcy zostali ostatecznie pokonani przez Białe Latarnie, jeden z nich, Czarna Ręka, założył później czarny pierścień mocy w świecie New 52. Tego samego artefaktu użył jeszcze Mroczny Rycerz w cyklu Dark Knights: Death Metal, aby dzięki niemu wskrzesić innych herosów do bitwy z Batmanem, Który się Śmieje.

Jak się teraz okazuje, Czarna Latarnia w zupełnie nowej wersji powróci w cyklu wydawniczym Infinite Frontier. Dojdzie do tego w 5. zeszycie zasadniczej serii, o czym na swoim koncie na Twitterze poinformował scenarzysta Joshua Williamson:

Twitter/Joshua Williamson

Nie jest na razie jasne, kim będzie nowy Czarna Latarnia. Spekuluje się, że rolę tę raz jeszcze przejmie nieśmiertelny Nekron. Być może ponowne sformowanie Korpusu Czarnych Latarni ma związek z wydarzeniami, które zobaczyliśmy w serii Future State - to w niej doszło do rozpadu Zielonych Latarni.