Gdyby Spider-Man na zawsze przejął symbiont Venoma, zostałby okrutnym mordercą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ron Lim/Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się komiks Spider-Man: Spider's Shadow #1. Jest on nową odsłoną cyklu What If?, w ramach którego twórcy od lat snują alternatywne wizje na temat superbohaterów i złoczyńców, odpowiadając na klasyczne pytanie: Co by było, gdyby? Tym razem scenarzysta Chip Zdarsky zmierzył się z kwestią dotyczą Pajączka, pokazując, co stałoby się, gdyby nigdy nie pozbył się on ze swojego ciała symbiontu Venoma.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Spider-Man po raz pierwszy został połączony z symbiontem w 8. zeszycie klasycznych Tajnych wojen z 1984 roku. Dopiero później kosmiczna istota znalazła nowego gospodarza, Eddiego Brocka.

W Spider's Shadow #1 Petera Parkera dręczą więc przybierające na sile koszmary, a kostium podpowiada protagoniście, by skupił się na mrocznej stronie swojej natury. Gdy członkowie Fantastycznej Czwórki doradzają Pajączkowi, by pozbył się symbionta, heros wdaje się z nimi w kłótnię.

Później w komiksie pojawia się sekwencja, w trakcie której Roderick Kingsley aka Hobgoblin atakuje dom cioci May. Dochodzi do eksplozji; kobieta ginie, gdyż Peter nie jest w stanie jej uratować z racji faktu, że ogień stanowi słabość symbiontów. Ogarnięty przez zło Parker chwyta głowę Hobgoblina i zaczyna z potężną siłą miażdżyć ją w okolicach oczodołów - aż do śmierci złoczyńcy. Zobaczcie sami:

Spider-Man: Spider's Shadow #1 - plansze

Seria Spider's Shadow doczeka się 4 odsłon.