Czarna Pantera 2 - fabuła z Chadwickiem Bosemanem była zupełnie inna. Reżyser zdradza szczegóły

Fot. Materiały prasowe

Wiemy, że śmierć Chadwicka Bosemana sprawiła, że Marvel Studios oraz reżyser i scenarzysta Ryan Coogler musieli kompletnie zmienić wizję na film Czarna Pantera 2. W tym czasie scenariusz sequela był gotowy, więc cała historia i jej znaczenie dla MCU były już rozpisane. Co tam mieliśmy zobaczyć?

Czarna Pantera 2 - oryginalna historia

Ryan Coogler wyjawił te informacje w nowym wywiadzie udzielonym portalowi New York Times. Mówi, że przede wszystkim chcieli poruszyć temat blipnięcia, czyli tego, co zrobił Thanos na końcu widowiska Avengers: Wojna bez granic. Doprowadziło to do zniknięcia na pięć lat połowy istot żyjących w galaktyce, w tym też T'Challi, czyli Czarnej Pantery. Według Cooglera zmierzenie się z tym motywem i jego skutkami było interesującym wyzwaniem.

Tłumaczy, że T'Challa miał zmierzyć się ze swoim zniknięciem na pięć lat i jak jego absencja wpłynęła na życie jego syna. Tak to wyjaśnia:

- To było coś zupełnie innego niż to, co zrobiliśmy ostatecznie. Miała być to historia ojca i syna opowiedziana z perspektywy ojca, ponieważ pierwsza część także była historią ojca i syna, ale opowiedzieliśmy ją z perspektywy synów. W scenariuszu T'Challa jest ojcem, który zniknął na pięć lat z życia swojego syna. Wszystko miało rozpocząć się od animowanej sekwencji. W niej usłyszałbyś Nakię rozmawiającą z Toussaintem (syn T'Challi, przyp. red.). Zwróciła się do niego: "powiedz mi, co wiesz o swoim ojcu."

Następnie mielibyśmy przejść do rzeczywistości, w której byłaby to noc powrotu wszystkich z blipnięcia, czyli efekt pstryknięcia.

- Zdajesz sobie sprawę: on nie wiedział, że jego ojciec był Czarną Panterą. Nigdy go nie poznał, a Nakia wyszło za mąż za faceta z Haiti. Potem byśmy przeszli do sceny w nocy, w której wszyscy wracają z blipnięcia. Wówczas T'Challa po raz pierwszy poznaje swojego syna.

Potem miałby być przeskok w czasie o trzy lata. Wówczas mielibyśmy zobaczyć przygody T'Challi i jego syna podczas jednego lata. Mieli razem udać się do dżungli w zgodzie z tradycją celebrującą ósme urodziny dziecka, ale wówczas wpadliby w tarapaty i tak rozpoczęłaby się historia, w której mieliby uratować świat. Dokładnie nie wyjaśnił, co miało być zagrożeniem.

Czarna Pantera 2 w swojej innej, ostatecznej wersji jest wciąż na ekranach kin.

