Czarna Pantera 2 - nowe doniesienia. Ważna postać w związku z osobą tej samej płci?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu będzie nowym filmem w dorobku MCU. Są doniesienia, że będzie można zobaczyć w widowisku, jak znana postać z Kinowego Uniwersum Marvela jest w związku z osobą tej samej płci.

Źródłem tych informacji jest Daniel Richtman, który ujawnił na swoim Patreonie, że Okoye zwiąże się z inną Dora Milaje. Jednak nie ujawnił więcej szczegółów na ten temat.

Czarna Pantera 2 - romanse między Dora Milaje

Okoye pojawiła się po raz pierwszy w Czarnej Panterze z 2018 roku jako liderka Dora Milaje - żeńskiej straży królewskiej, złożonej z najlepszych i najbardziej utalentowanych wojowniczek Wakandy. Następnie fani mogli zobaczyć ją w takich produkcjach jak Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, a także animacji What If... ? dostępnej na Disney+. Wciela się w nią aktorka Danai Gurira.

Romanse wśród zastępów Dora Milaje pojawiły się także w komiksach. Mieliśmy na przykład Ayo i Anekę, dawne członkinie straży, które później założyły własny oddział znany jako Midnight Angels. Ayo pojawiła się już w MCU w takich produkcjach jak Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Czarna Pantera i Falcon i Zimowy żołnierz. Zagrała ją Florence Kasumba. Krążyły też plotki, że Aneka pojawi się w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i wcieli się w nią Michaela Coel, jednak te doniesienia nie zostały potwierdzone.

Czarna Pantera 2 - dostaniemy ciekawą retrospekcję?

The Cosmic Circus ujawniło także ciekawe szczegóły z planu. Aktualnie ekipa kręci w okolicach Ritz Carlton Hotel and Casino w San Juan. Wnętrze przypomina pałac królewski. Ponadto Marvel szuka stażystów o różnym pochodzeniu etnicznym, by uwzględnić ich w tym ujęciu. W tym czarnoskórych dorosłych i dzieci, aktorów o europejskim wyglądzie, a także osób z cechami rdzennych mieszkańców Ameryki Środowej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

The Cosmic Circus spekuluje, że to wydaje się sugerować, że Marvel nakręci retrospekcję osadzoną w latach 1500-1600, która mogłaby pokazać europejską kolonizację.