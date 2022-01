Czarna Pantera 2 - Letitia Wright wraca na plan. Plotki o pojawieniu się słynnego wroga

Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to zapowiedziana na ten rok kontynuacja Czarnej Pantery. Ryan Coogler ponownie jest reżyserem i scenarzystą. Stanęło przed nim wielkie wyzwanie. Gdy był w trakcie pisania scenariusza, Chadwick Boseman, czyli odtwórca roli Czarnej Pantery nieoczekiwanie zmarł. Pomysł na film musiał zostać przebudowany.

Następnie podczas zdjęć na planie poważnej kontuzji (mówi się m.in. o złamanej kości ramiennej i wstrząsie mózgu) uległa Letitia Wright, która wciela się w postać Shuri. W wyniku wypadku trzeba było wstrzymać prace. Ponadto wokół aktorki narosły spore kontrowersje, ponieważ sprzeciwia się szczepieniom przeciwko COVID-19. Jest to problemem dla Marvela, ponieważ obcokrajowcy bez certyfikatu nie będą wpuszczani do USA.

Według The Hollywood Reporter, gwiazda zdołała jednak "rozwiązać" problemy, które uniemożliwiały jej przyjazd do Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że prace na planie filmu niedługo będą kontynuowane i zostaną dokończone. Od 2021 roku przepisy w USA nakazują, aby wszyscy podróżujący samolotami niebędący obywatelami USA okazali certyfikat szczepienia przed wejściem na pokład samolotu. Wright jest obywatelką Wielkiej Brytanii, ale nie skomentowała swojego statusu szczepień.

Według informacji przytoczonych przez źródło, problemy z produkcją nie wpływają negatywnie na harmonogram.

Niestety, ale na obecną chwilę nie wiemy nic o fabule. Kevin Feige potwierdził, że powracają wszyscy z głównej obsady, czyli na ekranie zobaczymy miedzy innymi Lupitę Nyong'o, Danai Gurirę, Angele Bassett, Martina Freemana, Daniela Kaluuyę, czy Winstona Duke'a. Pojawiają się jednak znowu plotki o debiucie w MCU Doktora Dooma. Tym razem raport donosi, że ma to być bardzo mała rola pokazująca, że to on stoi za konfliktem między Wakandą a Atlantydą. Według wcześniejszych plotek sugerowano bowiem, że w produkcji pojawi się Namor i zagra go Tenoch Huerta. Wszystkie te doniesienia należy na razie jednak traktować z przymrużeniem oka.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje w kinach 11 listopada 2022 roku.