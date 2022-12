Czarna Pantera 2 - Letitia Wright o scenie po napisach. Dziedzictwo Chadwicka Bosemana jest bezpieczne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Letitia Wright wypowiedziała się na temat wzruszającej sceny po napisach w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Przypominamy, że w finale poznaliśmy zupełnie nową postać w MCU, czyli syna T’Challi i Nakii. Do tej pory chłopiec dorastał z dala od królewskich obowiązków i Shuri nie miała pojęcia o jego istnieniu, tak jak widzowie.

Niektórzy fani ucieszyli się z jego pojawienia, inni uznali je za niepotrzebne, skoro Shuri została następczynią brata, więc spuścizna Czarnej Pantery nie przepadła. Aktorka jednak wypowiedziała się, dlaczego to piękny moment.

Czarna Pantera 2 - Letitia Wright o scenie po napisach

Podczas segmentu Actors on Actors, prowadzonego przez portal Variety, Letitia Wright rozmawiała z Johnem Boyegą, czyli odtwórcą Finna w Gwiezdnych Wojnach. Aktor spytał się jej o to, jakie to było uczucie, kręcić tak kluczowy moment.

Chadwicka Dla mnie ta scena po napisach była kolejnym sposobem na uhonorowanie- zwłaszcza rolę T'Challi. W filmie, który został napisany, zanim zginął, pojawiła się podróż ojca i syna. Czytając scenariusz, czułam że musimy znaleźć sposób na to, by kontynuować jego dziedzictwo i to, co znaczył dla świata - zwłaszcza dla młodych czarnoskórych mężczyzn.

Czarna Pantera 2 - idealny kandydat do roli syna T'Challi

Letitia Wright dodała, że gdy Divine [Love Konadu-Sun] pojawił się na przesłuchaniu do roli syna T'Challi, obie z Lupitą Nyong’o zerkały na siebie porozumiewawczo, ponieważ wiedziały, że jest idealnym kandydatem. Jej zdaniem scena po napisach jest piękna, ponieważ przedstawia, jaka będzie przyszłość.

Pierwszy film - który cieszył się miłością i uznaniem widowni, między innymi dlatego, że pokazywał jak T'Challa jest otoczony fenomenalnymi kobietami - był inspiracją dla Czarnej Pantery 2. I okazją, by wyrazić miłość, jaką darzę Chadwicka. Tęsknię za moim bratem; chcę, by był tu ze mną. Ale jednocześnie muszę uhonorować go poprzez Shuri zrobić coś, z czego kobiety na całym świecie mogą być dumne.

